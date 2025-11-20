Riccione, controlli anti-degrado: verifiche in due alberghi e rimossi tre caravan

Carabinieri e Polizia locale di Riccione nel corso delle ultime ore hanno effettuato una serie di controlli congiunti volti al contrasto del degrado urbano a garanzia della sicurezza sul territorio di Riccione, in particolare in zona Alba.

I controlli si sono concentrati su due edifici adibiti ad uso ricettivo in zona Alba, già oggetto di alcune segnalazioni da parte dei residenti nel quartiere che avevano notato movimenti insoliti durante la stagione autunnale.

Nel corso del sopralluogo in uno dei due alberghi, la cui licenza stagionale in questo periodo prevede la chiusura, è stata accertata la presenza di alcuni alloggiati. Per tale ragione seguiranno ulteriori attività di accertamento.

Nella seconda struttura alberghiera con licenza annuale, sono stati identificati oltre 35 alloggiati la cui regolarità è in corso di verifica da parte delle forze dell’ordine. In tale struttura sono state inoltre riscontrate anche alcune irregolarità amministrative connesse all’attività alberghiera in essere, in considerazione della classificazione alberghiera dichiarata che prescrive specifici servizi da assicurare alla clientela.

In zona Marano, dove è stata accertata la presenza di alcuni caravan utilizzati quali alloggi e bivacchi, tre dei quali erano irregolarmente in sosta e circolanti poichè gravati da provvedimenti ostativi al loro utilizzo su strada. Per tale ragione gli “alloggi mobili” sono stati rimossi e collocati presso la depositeria giudiziaria convenzionata.