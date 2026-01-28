Riccione controlli alle agevolazioni sociali: rinnovato il Protocollo con la Guardia di Finanza

Questa mattina presso la Residenza comunale di Riccione è stato rinnovato il Protocollo d’intesa tra il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, Colonnello Ugo Poggi, e la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, finalizzato al coordinamento dei controlli sulla posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari beneficiari di prestazioni sociali agevolate, destinate a cittadini in condizioni economiche e sociali svantaggiate.

Grazie al protocollo, la Guardia di Finanza può accedere in modo più rapido ed efficace a dati, informazioni e analisi di contesto, utili allo svolgimento delle attività di verifica. Il Comune, dal canto suo, potrà segnalare specifiche misure o ambiti di intervento ritenuti meritevoli di approfondimento, fornendo elementi informativi qualificati acquisiti nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

L’intesa, della durata di 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione, prevede l’utilizzo, da parte dei militari della Guardia di Finanza, dei dati in possesso dell’ente locale nel rispetto di adeguate misure tecniche e organizzative, a garanzia della sicurezza dei collegamenti e della piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Al termine delle attività di controllo, i Reparti operativi delle Fiamme Gialle comunicheranno al Comune di Riccione gli elementi rilevanti delle irregolarità riscontrate, ai fini del recupero delle somme indebitamente percepite.

“La tutela del bilancio comunale e la corretta erogazione delle prestazioni sociali rappresentano una priorità per l’amministrazione comunale”, ha dichiarato la sindaca Angelini. “Rinnovare oggi questo protocollo significa rafforzare la sinergia tra Comune e Guardia di Finanza, garantendo che le misure di sostegno arrivino realmente a chi ne ha diritto, contrastando con efficacia frodi e abusi.”