Riccione, “Che mito il museo!”: un ciclo di letture animate per i bambini

Nuovi e interessanti appuntamenti a tema mitologico attendono i bambini e le famiglie al Museo del Territorio (viale Lazio, 10) di Riccione le prime tre domeniche di aprile. A partire da domenica 7 aprile comincia la rassegna “Che mito il museo!”, il ciclo di letture animate sul tema della civiltà greca rivolte a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni e alle loro famiglie. Grazie alle letture animate, a cura del personale del museo, i bambini potranno scoprire alcuni aspetti interessanti legati al tema della mitologia classica e acquisire alcuni insegnamenti morali così come venivano trasmessi dai miti e dai racconti del mondo antico. Al termine di ogni incontro, una breve visita guidata all’interno del museo illustrerà le testimonianze più significative del passato di Riccione e dei suoi dintorni, dalla preistoria all’età romana.

Il primo incontro sarà domenica 7 aprile alle ore 17.30 con “Il conflitto tra bene e male: Teseo e il Minotauro”. In occasione delle prima lettura si svolgerà anche la penultima lezione di CoderDojo Riccione (il progetto che ha dato vita a un club di programmazione gratuito creato sulla scia del movimento no-profit internazionale nato in Irlanda del 2011 allo scopo di avvicinare i ragazzi di età compresa tra i 7 e i 17 anni all’informatica) che avrà per tema il labirinto di Dedalo.

Gli appuntamenti al Museo del Territorio proseguiranno domenica 14 aprile con “L’eroe che costruisce la pace: Bellerofonte e Pegaso” e domenica 21 aprile con “L’amore immortale: Dioniso e Arianna” sempre alle ore 17:30.

Il team del Museo accompagnerà il pubblico negli appuntamenti con il “mito”: le letture delle prime due domeniche saranno a cura di Vittoria Gravina, cui seguirà, il 21 aprile, quella condotta da Simona Terenzi. Il 7 e il 21 aprile, le visite al Museo saranno guidate da Andrea Tirincanti, mentre il 14 aprile da Vittoria Gravina.

“La rassegna “Che mito il museo!”, attraverso queste narrazioni coinvolgenti, regala ai bambini, i ragazzi e le loro famiglie, l’opportunità di immergersi nella ricca civiltà greca, esplorando non solo le storie affascinanti della mitologia classica, ma anche i valori morali tramandati attraverso i secoli - osserva la vicesindaca e assessora alla Scuola e alla Cultura Sandra Villa -. Grazie alla guida esperta del personale del museo, i partecipanti potranno approfondire la loro conoscenza del passato di Riccione e dei suoi dintorni, scoprendo le testimonianze più significative che spaziano dalla preistoria all’età romana. Un’iniziativa educativa e divertente che promette di arricchire le menti dei partecipanti mentre esplorano le meraviglie del mondo antico”. L’ingresso agli incontri è libero su prenotazione: museo@comune.riccione.rn.it (tel. 0541 600113).