Riccione. Carabiniere fuori dal servizio cattura un ladro al supermercato: arrestato 43enne

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Riccione hanno tratto in arresto un 43enne in flagranza dei reati di furto aggravato, resistenza ad un Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Teatro dell’azione è stato un noto supermercato dell’area di Riccione denominata Fontanelle e tra i protagonisti dell’operazione si evidenzia un militare libero dal servizio, che stava facendo compere all’interno del centro. È stato proprio il carabiniere ad accorgersi del 43enne che, all’interno del grande magazzino, si aggirava tra i bancali in modo circospetto e con fare estremamente guardingo: lo ha seguito con lo sguardo, notando che, con mosse decise e noncuranti di eventuali controlli, guadagnava l’uscita senza passare dalle casse. Non convinto dall’atteggiamento dell’uomo, decideva di seguirlo e, una volta raggiuntolo nel parcheggio antistante il supermercato, si qualificava quale appartenente dell’Arma e gli richiedeva le generalità, osservando che - a fatica - cercava di nascondere sotto il giubbino vari prodotti alimentari, ritenuti asportati dal supermarket. L’individuo, vistosi ormai scoperto, si lanciava addosso al carabiniere, per poi tentare la fuga, ma veniva prontamente fermato ed immobilizzato dal militare. La successiva segnalazione alla Centrale Operativa di Riccione permetteva l’arrivo di pattuglie dell’Arma in supporto al militare, che ancora tratteneva il soggetto e, a causa della resistenza oppostagli, riportava lievi lesioni. Al termine degli accertamenti, la merce, del valore stimato di circa 200 euro, veniva riconsegnata agli aventi diritto, mentre il 43enne veniva dichiarato in stato di arresto: al termine delle formalità di rito, l’uomo veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Riccione, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Rimini.