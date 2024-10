Riccione, cade un pino. L’assessore: «Patrimonio verde troppo a lungo trascurato»

RICCIONE. Questa mattina, poco prima delle 7, un grosso pino è caduto lungo il tratto in discesa di viale Panoramica, occupando l’intera carreggiata. Fortunatamente, non si sono registrati danni a persone o cose, anche grazie al fatto che, a quell’ora, il traffico verso scuole e luoghi di lavoro era ancora scarso.

Il pino caduto era stato oggetto di censimento e, in ragione di una condizione di stabilità relativa, era in attesa di ulteriore monitoraggio attraverso le prove di trazione. «La caduta dell’albero su viale Panoramica è un ulteriore richiamo all’importanza della gestione del verde urbano - osserva l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli -. Purtroppo il patrimonio verde di Riccione è stato troppo a lungo trascurato. Soprattutto, sono stati trascurati i rischi a cui, inevitabilmente, si sarebbe andati incontro. Per questo, sin dal suo insediamento, questa amministrazione comunale, ha voluto investire ingenti risorse al fine di monitorare lo stato di salute di oltre trentamila piante, con i conseguenti necessari interventi per la prevenzione del rischio per la popolazione. Consapevoli che non è possibile governare una città contando soltanto sulla buona sorte, come purtroppo per troppi anni è stato fatto».

Subito dopo la caduta del pino, il tratto in discesa di viale Panoramica (tra viale XIX Ottobre e la rotonda Marilyn Monroe) è stato chiuso al traffico. Sul posto sono intervenuti i giardinieri di Geat che entro le 9,30 avevano già rimosso la pianta e consentito il ripristino della viabilità.

Il Comune ha dunque avviato da tempo un censimento accurato degli alberi, che ha raggiunto circa un terzo del patrimonio complessivo, oltre 10.500 su 35.000. Il censimento sarà la base per una pianificazione efficace degli interventi di cura e manutenzione delle alberature cittadine. Con l’obiettivo primario di «garantire la sicurezza di residenti e turisti, attraverso una gestione razionale e scientifica del patrimonio verde». Per ogni pianta ci sarà una scheda dettagliata e l’1% del totale degli alberi, 364, è risultato a rischio e ne è stata pertanto programmata la sostituzione, a partire dalla seconda metà di agosto. Sono in corso inoltre attività di potatura e cura delle alberature, interventi fondamentali per migliorare la qualità della vita urbana e preservare il patrimonio ambientale della città. Infine, il Comune ha pianificato un monitoraggio annuale o biennale per controllare la stabilità degli alberi più a rischio.