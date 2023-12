Riccione. Appello della sindaca a Cecchetto: porta la tua esperienza a servizio della città

La sindaca di Riccione Daniela Angelini lancia un appello a chi ha a cuore la città e lo dimostra con i fatti. “Ho già sostenuto più volte che la frattura sociale che divide Riccione è particolarmente profonda - argomenta la prima cittadina -. Ritengo che quanto accaduto durante l’ultima seduta del consiglio comunale, la prima dopo la triste e prolungata parentesi del commissariamento, purtroppo ben rappresenti questo clima di ostilità permanente”.

Intento della sindaca Angelini è andare oltre le divisioni, al di là della logica del destra contro sinistra, mettendo al centro gli interessi di Riccione. “E’ necessaria una svolta - aggiunge la prima cittadina -: a Riccione, credo sia evidente a tutti, la maggior parte dei componenti dell’opposizione si è distinta per un atteggiamento ostruzionistico dal primo giorno del mio mandato, non apportando mai un contributo che non fosse pretestuoso o volto alla demolizione di ogni iniziativa, spesso a discapito della stessa città e dei suoi operatori”.

La maggior parte, è vero, ma non tutti. “E’ giusto fare le doverose distinzioni e faccio riferimento, tra gli altri, alla Lista Cecchetto e al suo consigliere comunale Claudio Cecchetto che in questo anno ha dimostrato in più occasioni che si può fare minoranza e votare contro chi governa senza essere ostruzionisti. Un atteggiamento in linea con il rispetto che ho ricevuto da lui e dai rappresentanti di quella lista sin dal primo giorno della campagna elettorale”.

Daniela Angelini ritiene che sia “questo lo spirito necessario, un spirito nutrito da un forte senso di appartenenza alla nostra comunità e che porta a operare nel solo interesse della città”.

La sindaca invita per tanto Cecchetto “a trasferire la sua esperienza e la sua visione al servizio della città che già anni fa ha contribuito a rendere grande in Italia e all’estero. Riccione ha bisogno della sua esperienza, delle sue connessioni e della sua capacità di vedere le cose prima che accadano”.

Il clima di incertezza prima della sentenza del Tar che aveva annullato le elezioni e i cinque mesi di commissariamento, precedenti al pronunciamento del Consiglio di Stato che ha spazzato via ogni sospetto sulla legittimità del voto dei riccionesi, lasciano ora all’amministrazione guidata da Daniela Angelini meno tempo di quello che i cittadini avevano loro assegnato. “Anche per queste ragioni mi sento di chiamare a raccolta tutti quelli che in un momento difficile hanno dimostrato amore per la città, proprio come ha fatto Cecchetto, che non ha mai perso occasione per manifestare sui media il suo amore per Riccione. Claudio Cecchetto è stato un vero ambasciatore nazionale della nostra città e la cosa che più mi ha colpita è che lo abbia fatto dai banchi dell’opposizione. Chiunque vorrà mettersi a disposizione della città senza pregiudizi sarà sempre il benvenuto: Riccione ha bisogno di tutti”.