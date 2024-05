Riccione, albergatore aggredito da un cliente finisce in ospedale in gravi condizioni

È finito in ospedale con un trauma cranico, un ematoma e una frattura ossea, un albergatore di 74 anni di Riccione aggredito da un cliente domenica nel primo pomeriggio. Il titolare dell’hotel spintonato contro un muro dal cliente ha perso i sensi ed è stato subito ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili, non è in pericolo di vita e si riprenderà nel giro di una settimana; intanto il cliente è stato denunciato per lesioni ai carabinieri di Riccione. Domenica è stato l’ultimo atto di un rapporto difficile tra l’albergatore e il cliente. Quest’ultimo, un bresciano di 40 anni in città per partecipare ad un convegno in Riviera, da qualche giorno si era reso responsabile di una serie di atti molesti. Si metteva al pianoforte a suonare, pur non sapendolo fare, e a cantare a gran voce. Schiamazzi che il 40enne avrebbe ripetuto sia nelle zone comuni dell’hotel, un quattro stelle in viale Gramsci, sia nella sua camera.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola