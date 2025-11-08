Riccione. Al via da oggi i festeggiamenti per il Patrono San Martino

Come da tradizione, martedì 11 novembre Riccione celebra San Martino, patrono della città. Un appuntamento profondamente sentito dalla comunità, un momento di incontro, riflessione e preghiera che unisce cittadini, istituzioni e realtà ecclesiali nel segno della fede e della fraternità.

Il programma: si parte sabato 8 novembre

I festeggiamenti prenderanno il via oggi con l’apertura dello stand gastronomico allestito nella tensostruttura di viale Minghetti, dove sarà possibile gustare cassoni, piade, pizza e patatine. Nel pomeriggio è prevista la tradizionale vendita di dolci, seguita alle ore 18:00 dalla celebrazione della Santa Messa. La serata proseguirà con una cena a base di strozzapreti con salsiccia e funghi, accompagnata dalla musica di Lisa Bretani. Non mancherà la consueta lotteria, i cui premi potranno essere ritirati esclusivamente in presenza.

Domenica 9: giornata dedicata alla famiglia

La festa continuerà domenica 9 novembre, giornata dedicata alla famiglia e alla comunità. Dalle ore 8:30 sarà possibile acquistare dolci in occasione di tutte le messe. Alle ore 10:30 verrà celebrata la Santa Messa con la benedizione delle coppie che festeggiano il loro anniversario di matrimonio, un momento particolarmente significativo per la vita parrocchiale.

Seguirà alle ore 12:00 un pranzo aperto a tutti (al costo di 20 euro a persona), occasione conviviale per ritrovarsi e condividere un momento di fraternità. Nel pomeriggio riaprirà lo stand gastronomico e in serata la festa sarà animata dalla musica di Chiara Fabbri, con la prosecuzione della lotteria.

Martedì 11: la Messa solenne con il Vescovo

Il culmine delle celebrazioni sarà martedì 11 novembre, giorno dedicato a San Martino, patrono della città di Riccione. Alle ore 18:00 si terrà la celebrazione della Santa Messa solenne, presieduta dal Vescovo Nicolò Anselmi e concelebrata dai parroci di Riccione, con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Anche in questa occasione sarà possibile partecipare alla lotteria conclusiva, con i premi ritirabili in presenza.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, affinché questa ricorrenza sia vissuta come un momento di unità, riconoscenza e rinnovato impegno per il bene comune, nello spirito di San Martino, simbolo di carità e di condivisione fraterna.

Uffici comunali chiusi lunedì 10 e martedì 11

L’Amministrazione comunale di Riccione informa che, in occasione della festività del santo patrono, gli uffici comunali e i servizi educativi (scuole materne e asili nido) saranno chiusi al pubblico nelle giornate di lunedì 10 e martedì 11 novembre 2025.

Saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali, come previsto dalla Legge n. 146/1990, modificata e integrata dalla Legge 83/2000. La Polizia locale rimarrà operativa sul territorio. Gli uffici comunali riprenderanno il normale orario di ricevimento mercoledì 12 novembre 2025.