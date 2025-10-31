Riccione, al Centro Sociale Nautilus parte “Un passo alla volta” contro la sedentarietà

Proseguono gli appuntamenti gratuiti di promozione della salute organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica, nell’ambito territoriale di Rimini, e dalla Casa della Comunità, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, con il patrocinio delle amministrazioni comunali e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio. In particolare lunedì 3 novembre, dalle ore 13.30 alle 15.15, è in programma a Riccione, al Centro Sociale ‘Nautilus’ (viale Lazio 18), “Un passo alla volta”: si tratta di un incontro finalizzato a far conoscere ai cittadini i benefici dell’attività motoria e quanto sia importante contrastare la sedentarietà per mantenersi in salute. L’iniziativa, inserita nel programma attuativo del piano di zona per il benessere sociale del Distretto socio-sanitario di Riccione, viene condotta dagli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica ambito di Rimini ed è rivolta in particolare a persone con patologie croniche e ai loro familiari; si suggerisce quindi di indossare abbigliamento e calzature sportive. La partecipazione agli incontri è libera e gratuita, per informazioni ed eventuali adesioni si può inviare una mail all’indirizzo promosalute.rn@auslromagna.it (indicando nome, cognome, data di nascita, telefono e iniziativa alla quale si è interessati), oppure telefonare al numero 334 3429196.