Riccione accende il Natale. VIDEO e FOTOGALLERY

Una grande folla ha riempito piazzale Roma questo pomeriggio per l’inaugurazione spettacolare del calendario natalizio riccionese. Dopo i saluti della vicesindaca Sandra Villa e dell’assessore Mattia Guidi, il cielo si è illuminato con i fuochi d’artificio e l’accensione simultanea delle luminarie, creando un fiume di luce dal Porto a piazzale San Martino.

Sul Lungomare Ice Park è andato in scena “The Ice Christmas Show” di Elena Ronchetti: pattinatori internazionali come Anna Valesi & Martin Bidar, Jogailė Aglinskytė e Charise Matthaei & Max Liebers hanno incantato il pubblico con volteggi e coreografie mozzafiato. Le voci live di Stella Ferrucci e Andrea Carli, insieme ai performer di Entertainment Art, hanno trasformato la pista in un palcoscenico magico. Il gran finale sulle note di “It’s the most wonderful time of the year” ha suggellato un pomeriggio indimenticabile tra applausi e festa.