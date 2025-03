Riccione, abbandono illecito di rifiuti: 93 verbali in 6 mesi grazie alle fototrappole

Già dal secondo semestre del 2024, l’attività di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti nel Comune di Riccione si sta avvalendo di un nuovo e prezioso supporto. Il sistema di videosorveglianza con fototrappole è stato infatti attivato negli ultimi mesi dello scorso anno, rivelandosi uno strumento efficace per identificare i responsabili di queste infrazioni e, allo stesso tempo, un ottimo deterrente per contrastare una pratica dannosa per l’ambiente e tutta la comunità.

Le fotocamere ambientali vengono installate nelle aree ritenute più critiche dove rimangono per tempi più o meno lunghi a seconda delle necessità. I dispositivi, attivati da sensori di movimento, vengono spostati periodicamente per garantire un controllo capillare delle zone più a rischio. Le aree soggette a videosorveglianza sono segnalate con cartelli informativi, nel rispetto delle normative sulla privacy. Il servizio prevede inoltre la manutenzione e la rotazione regolare delle fototrappole per coprire l’intero territorio comunale, contrastare in ogni area le cattive abitudini che possono trasformare zone e strade in discariche abusive a cielo aperto.

Grazie alle immagini e ai video del sistema di videosorveglianza con fototrappole, nel Comune di Riccione, nei primi sei mesi di attività sono stati emessi i primi 93 verbali.

L’azione di contrasto all’abbandono illecito di rifiuti non si limita alla raccolta di informazioni tramite il sistema di videosorveglianza con fototrappole. Le Gev (Guardie ecologiche volontarie) e l’associazione Giacche verdi svolgono attività di vigilanza sul territorio comunale, verificano il rispetto della normativa ambientale, segnalano situazioni di emergenza agli uffici comunali e trasmettono le informazioni a Hera, la società incaricata della gestione dei rifiuti. Inoltre, possono attivare interventi diretti in caso di necessità.

Il controllo è affidato anche alla Polizia locale e agli uffici preposti al decoro urbano e alla gestione dei rifiuti, operando sia sulla base delle segnalazioni dei cittadini sia attraverso un’attività di sorveglianza attiva.

Il Comune e Hera andranno a impiegare, inoltre, gli agenti accertatori, che, non solo individuano i comportamenti irregolari, ma svolgono anche un’importante funzione informativa, aiutando i cittadini con dubbi o difficoltà nel corretto conferimento dei rifiuti. Gli agenti effettuano indagini dirette sui rifiuti abbandonati e, in alcuni casi, procedono all’apertura dei sacchetti per risalire ai responsabili attraverso documenti, bollette o etichette di spedizione. Oltre al monitoraggio dell’abbandono illecito, viene verificata anche la corretta separazione dei rifiuti nei contenitori, garantendo il rispetto delle norme sulla raccolta differenziata.

“Stiamo adottando le misure più idonee per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti - osserva l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli - L’attivazione degli agenti accertatori sarà un ulteriore passo concreto per individuare e sanzionare i comportamenti scorretti, ma anche per offrire supporto ai cittadini affinché il conferimento dei rifiuti avvenga nel modo più corretto. Solo attraverso un impegno condiviso potremo garantire una città più pulita e vivibile per tutti”.