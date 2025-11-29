Riccione, 25 donne diplomate nel corso di autodifesa della commissione Pari opportunità

Si è conclusa mercoledì sera, 26 novembre, con la consegna dei diplomi di partecipazione la nuova edizione del corso di autodifesa personale femminile che in questa edizione ha coinvolto 25 donne. Il corso è stato organizzato dalla commissione Pari opportunità del Comune di Riccione in collaborazione con il Comando provinciale di Rimini dell’Arma dei Carabinieri.

La consegna dei diplomi è avvenuta nella sala di rappresentanza della sede municipale alla presenza dell’assessora ai servizi sociali e alle Pari opportunità, Marina Zoffoli, della presidente della commissione Pari opportunità, Eleonora Ruggeri, il capitano della stazione dei Carabinieri di Riccione Valerio Monte, il luogotenente Claudio Cacace e il luogotenente Andrea De Cesaris, istruttore del corso.

Un percorso intenso, sviluppato tra ottobre e novembre, che ha coinvolto 25 donne di età compresa tra i 19 e i 68 anni, confermando ancora una volta quanto questa iniziativa sia sentita e partecipata dalla cittadinanza. Il corso si è svolto nella palestra comunale di viale Bergamo 10 e si è sviluppato in un ciclo di dieci lezioni durante le quali le partecipanti hanno potuto acquisire strumenti utili per riconoscere, prevenire e affrontare situazioni di rischio. Le lezioni, completamente gratuite, hanno affrontato temi che vanno dalla gestione della paura allo sviluppo dell’autostima, fino alle tecniche pratiche di difesa da aggressioni verbali, fisiche o psicologiche.

L’assessora Marina Zoffoli e la presidente Eleonora Ruggeri hanno ribadito l’importanza del progetto: “Il corso è diventato negli anni un appuntamento ormai storico e necessario per diffondere consapevolezza, sicurezza e prevenzione tra le donne del territorio, oltre a un impegno concreto di sensibilizzazione sulle tematiche della violenza di genere. Adesso guardiamo già ai prossimi appuntamenti, con l’obiettivo di proseguire un percorso che unisce formazione, empowerment e comunità”.

Dal suo avvio, l’iniziativa ha già formato circa 400 donne provenienti da Riccione e dai comuni limitrofi, confermandosi un tassello fondamentale dell’impegno cittadino contro la violenza di genere.