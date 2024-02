Riccione, 18enne seminudo sale sul cofano di un’auto ferma al semaforo e la prende a calci, poi aggredisce i Carabinieri: arrestato

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato un diciottenne straniero, indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Il giovane, in orario notturno, quasi completamente nudo, saliva in piedi sopra al cofano di una macchina ferma al semaforo rosso in centro a Riccione e si metteva a prenderne a calci la carrozzeria. Sopraggiunti i Carabinieri, su richiesta al 112 della donna che occupava la macchina, il giovane si alterava ancora di più, cercando di sottrarsi al controllo di polizia e aggredendoli con calci e pugni. Bloccato e condotto in caserma, lo straniero si rifiutava di fornire le proprie generalità, pertanto veniva dichiarato in stato di arresto, per essere successivamente tradotto presso il Tribunale di Rimini, ove l’arresto veniva convalidato e disposta la misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione di un familiare a Rimini.