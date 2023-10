Non poteva avvicinarsi all’ex compagno, i Carabinieri la trovano in auto con lui: 49enne arrestata a Riccione

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato in 22enne visto che dopo un controllo su strada risultava essere evaso dalla propria abitazione in Rimini, dove si trovava sottoposto in regime di detenzione domiciliare. Arrestata anche una 49enne dell’Est Europa, in flagranza del reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: la donna, sottoposta alla misura nei confronti dell’ex compagno, veniva sorpresa a bordo dell’autovettura dell’uomo.

Arresto anche per un 23enne, destinatario di ordinanza di aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, cui era sottoposto per reati afferenti le sostanze di stupefacenti. Il provvedimento di carcerazione, emesso dall’Autorità Giudiziaria riminese, veniva adottato a seguito della segnalazione di molteplici violazioni agli obblighi della misura cui il giovane risultava sottoposto.

Stesso destino per un 49enne, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria riminese, che dichiarava l’uomo colpevole di reati afferenti gli stupefacenti e le armi.

Denunce a piede libero

Denunciato un 29enne straniero, sorpreso alla guida di un’autovettura, nonostante avesse la patente di guida sospesa poiché sottoposto alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale. Denunce anche per tre utenti della strada, risultati positivi alla prova etilometrica, per guida in stato di ebbrezza alcolica, provvedendo alla sospensione delle relative patenti di guida.