Misano, arrestati due ladri di cosmetici

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Riccione hanno dato luogo mirati servizi di controllo del territorio, finalizzati a prevenire in particolare i reati dei furti in abitazione nelle zone più isolate, con l’identificazione di oltre 120 persone ed il controllo di circa 50 autovetture.

Arrestati due ladri con mille euro di prodotti di cosmesi

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno arrestato: due giovani originari dell’Europa dell’Est, precisamente un 28enne ed una 25enne, entrambi senza fissa dimora, sottoponendoli a fermo di indiziato del delitto di ricettazione. Fermati dai Carabinieri di Misano Adriatico mentre, a bordo di un’autovettura, percorrevano la Strada Statale, venivano trovati in possesso di numerosi prodotti di cosmesi, per un valore di oltre 1.000 euro, occultati all’interno di una borsa. La merce, a seguito del controllo, risultava provento di un precedente furto e, pertanto, veniva sottoposta a sequestro. I due venivano sottoposti a fermo e tradotti rispettivamente nelle carceri di Rimini e Forlì. Il provvedimento veniva successivamente convalidato dal Giudice che disponeva la scarcerazione e la sottoposizione alla libertà controllata con obbligo di presentazione alla P.G. per entrambi.