Michelle Lufo eliminata a X Factor, la sindaca di Riccione: “Siamo orgogliosi di te”

La città di Riccione rende omaggio a Michelle Lufo, la talentuosa artista eliminata ieri sera al quarto live show di X Factor 2025. Cresciuta a Riccione, Michelle ha costruito la sua identità artistica proprio in questo territorio. Tra i 6 e i 12 anni ha coltivato il suo amore per la musica cantando in un coro di voci bianche. A 16 anni ha scoperto la scrittura e a 18 ha iniziato la scuola di canto il Musicantiere, un chiaro segnale della sua vocazione musicale, portata avanti in parallelo al suo lavoro come cameriera.

Michelle non ha studiato musica in modo formale, ma ha frequentato studi di produzione e producer della provincia di Rimini, sviluppando un sound unico: crescendo si è innamorata dell’elettronica, accostando testi diretti con immagini nitide a sonorità eteree accompagnate dai 4/4 della cassa dritta. Una cifra stilistica forte, che l’ha fatta notare alle audizioni di X Factor con la sua personale e sentita interpretazione di “Al telefono” di Cesare Cremonini, conquistando pubblico e giudici. Il suo percorso nel talent, culminato nel quarto live, ha consolidato la sua fama di artista con “un’anima pura” e un grande talento.

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, e l’assessore al Turismo, Mattia Guidi, commentano il percorso di Michelle e annunciano il suo imminente ritorno a casa: “Siamo estremamente orgogliosi di Michelle. Il suo cammino a X Factor è stato un esempio straordinario di passione, dedizione e resilienza, culminato in un bellissimo traguardo come il raggiungimento del quarto Live. Michelle ha dimostrato un talento puro e una grande capacità di stare sul palco. Tutta la città di Riccione, la sua casa, le fa i complimenti più sinceri e non vede l’ora di riabbracciarla e di festeggiarla per questo successo. Come avevamo già sottolineato al suo ingresso nel programma, la sua storia di impegno e passione è un esempio positivo per tutta la nostra comunità giovanile”.