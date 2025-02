La squadra Under 17 del Riccione United a Castenaso rende omaggio alla memoria di Giulia e Alessia, scomparse alla stazione nel 2022

Una domenica speciale, non solo per una partita di calcio, ma per un gesto che ha lasciato un segno profondo nei cuori di tutti i presenti. La squadra under 17 del Riccione United, in trasferta ieri, domenica 2 febbraio, a Castenaso per una gara di campionato, ha scelto di onorare la memoria di Giulia e Alessia Pisano, le due sorelle che nel luglio del 2022 persero la vita in un tragico incidente ferroviario alla stazione di Riccione.

L’iniziativa è nata da Fabrizio Merli, padre di uno dei giovani calciatori che, venuto a conoscenza della partita in programma a Castenaso, ha proposto a squadra, staff e genitori di compiere un gesto di vicinanza e memoria: una visita al cimitero dove riposano le due ragazze. Per organizzare questo momento significativo, Merli ha contattato l’associazione culturale di promozione sociale dedicata a Giulia e Alessia, ricevendo immediatamente sostegno per l’iniziativa e l’entusiasmo di tutti i partecipanti.

Quello che sarebbe dovuto essere un momento di raccoglimento si è trasformato in un incontro ancora più intenso quando, a sorpresa, Valerio Pisano, il padre delle due ragazze, ha deciso di essere presente. La sua partecipazione ha reso l’omaggio ancora più toccante: con grande serenità e riconoscenza, ha espresso il suo piacere nell’essere lì con i ragazzi e con tutte le persone presenti, ringraziandoli profondamente per il gesto di vicinanza e per aver onorato la memoria di Giulia e Alessia.

L’incontro ha raggiunto un momento di grande significato quando la squadra ha deposto due mazzi di fiori sulla tomba di Giulia e Alessia, un gesto semplice ma profondamente sentito, che ha reso ancora più intensa l’emozione della giornata. Alla fine dell’incontro, Pisano ha voluto donare ai ragazzi del Riccione United le maglie dell’associazione dedicata alle figlie, un segno di gratitudine e vicinanza.