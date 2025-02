“Il turismo tedesco cresce e va intercettato”: la sindaca di Riccione alla fiera di Monaco

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, partirà oggi per Monaco di Baviera, dove parteciperà alla fiera F.re.e, in programma dal 19 al 23 febbraio. L’evento, il più grande salone dedicato ai viaggi e al tempo libero in Baviera, rappresenta un’opportunità strategica per promuovere Riccione sul mercato turistico tedesco, da sempre fondamentale per l’economia locale.

“La nostra partecipazione alla F.re.e è un passo importante per rafforzare la presenza di Riccione in Germania - ha dichiarato la sindaca Angelini - Il turismo tedesco è in forte crescita e vogliamo intercettare al meglio questo trend, presentando ai visitatori della fiera le nostre eccellenze, le nuove offerte turistiche e i rinnovati collegamenti che rendono Riccione una destinazione ancora più accessibile”.