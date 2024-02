Era in giro per Riccione, ma pendeva una condanna per furto aggravato: scatta l’arresto

Giovedì pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno arrestato un 30enne nordafricano che, controllato mentre si aggirava a piedi con fare circospetto, è risultato destinatario di un provvedimento definitivo di carcerazione per furto aggravato, resistenza ad un pubblico ufficiale e lesioni. Veniva pertanto accompagnato in caserma per le operazioni di rito e poi tradotto presso il carcere di Rimini;

I militari hanno anche denunciato a piede libero un 39enne dell’Est Europa e una donna di 58 anni che, in due distinte occasioni ed in due differenti supermercati, avrebbero tentato di sottrarre l’uno prodotti alimentari, occultandoli nel proprio zaino, l’altra dei cosmetici, venendo però, in entrambi i casi, colti in flagranza.