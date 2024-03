Domenica c’è la “StraRiccione”: come cambia la viabilità

Domenica 17 marzo, andrà in scena una grande giornata di sport a Riccione: si svolgerà infatti la 44esima edizione della “StraRiccione”.

Alcune centinaia di partecipanti - gli organizzatori auspicano oltre il migliaio - prenderanno parte alle competizioni podistiche a partire dalle 9,30 dal cuore della città, nell’area pedonale di viale Dante. Il comitato organizzatore della StraRiccione ha deciso di dare la possibilità d’iscriversi anche domenica mattina, per le numerose richieste arrivate, nonostante la chiusura fosse prevista per il 13 marzo.

Organizzata da Podismo Riccione, in collaborazione con Polisportiva Riccione e Comune di Riccione, la gara su percorso cittadino si distingue per essere un’iniziativa aperta a tutti, professionisti e non: prevede sia la sfida competitiva sui 10 km inserita nel calendario Corri Romagna 2024, sia la partecipazione alle camminate libere di 10 e di 5,5 km. La partenza è prevista domenica 17 marzo da piazzale Ceccarini alle 9,30, con ritrovo alle 8 (arrivo sempre in piazzale Ceccarini). Sono previsti, come di consueto, premi per gli atleti e le società partecipanti e un premio di partecipazione per tutti.

Come cambia la viabilità

Trattandosi di una gara podistica che per buona parte si svolgerà su percorsi ciclabili e la viabilità cittadina non verrà stravolta. Anche la durata dei possibili disagi sarà piuttosto limitata perché la corsa prenderà il via alle 9,30 e nel giro di un paio d’ore dovrebbe essere conclusa.

La partenza è in programma nel tratto pedonale di viale Dante (piazzale Ceccarini) in prossimità del palazzo del Turismo, mentre l’arrivo è previsto nel tratto a mare della ferrovia di viale Ceccarini. I partecipanti alla 44esima edizione della StraRiccione raggiungeranno il portocanale, imboccheranno viale Parini e proseguiranno sulla pista ciclabile del Lungomare della Libertà, prima, e della Repubblica, poi, in direzione sud per poi proseguire su viale Torino, dove transiteranno sulla corsia lato mare del marciapiede, attraverseranno viale Torino all’incrocio con viale Bramante e percorreranno lo stesso fino a viale Colombo, poi i viali San Martino e Gramsci, fino all’arrivo in viale Ceccarini. Queste ultime strade saranno chiuse in entrambi i sensi di marcia ma verranno garantiti gli attraversamenti agli incroci da volontari e Protezione civile.

La viabilità verrà gestita dagli agenti della Polizia locale del Comune di Riccione.