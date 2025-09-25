Dal Riccione Chapter Harley Davidson un prezioso monitor per l’ospedale

Un nuovo importante contributo a favore dell’Ospedale “Ceccarini” di Riccione: l’associazione ASD Riccione Chapter Harley Davidson ha donato alla U.O. di Chirurgia Generale e Bariatrica, diretta dal dottor Andrea Lucchi, un monitor multiparametrico con l’obiettivo di potenziare la dotazione tecnologica e il monitoraggio dei pazienti.

“L’attrezzatura donata va ad ampliare la dotazione del reparto e serve al monitoraggio del paziente chirurgico – ha spiegato il dottor Andrea Lucchi – con particolare riferimento al paziente obeso sottoposto a chirurgia bariatrica e metabolica. Il Centro di Riccione è, per il secondo anno consecutivo, centro di eccellenza SICOB (Società Italiana di Chirurgia Bariatrica e Metabolica), oltre che centro leader in Azienda AUSL Romagna per la chirurgia dell’obesità. Il monitor sarà comunque utilizzato anche per pazienti sottoposti a interventi di chirurgia generale, oncologica e toracica”.

Alla cerimonia di consegna ha partecipato anche la vice sindaca di Riccione, Sandra Villa, la quale ha sottolineato il valore di queste iniziative per la comunità locale, un esempio concreto per tutti di come, unendo le forze, sia possibile raggiungere risultati significativi per il bene comune: “Non si tratta di un’iniziativa isolata, ma di un ulteriore segno concreto di attenzione, che si aggiunge alle precedenti donazioni già effettuate. Questo dimostra come il Riccione Chapter Harley Davidson sia da sempre vicino alla nostra comunità e sensibile alle esigenze del nostro ospedale. Vorrei esprimere, a nome mio personale e di tutta la città, un profondo grazie a realtà come la vostra, che scelgono di mettersi a disposizione del prossimo, contribuendo ad alleggerire e a rendere più confortevole la degenza dei pazienti. Il vostro gesto non rappresenta solo un aiuto materiale, ma anche una dimostrazione tangibile di vicinanza, che rafforza quel legame prezioso tra cittadini, associazioni e istituzioni e consolida un rapporto di collaborazione importante, sostenendo in modo attento e sensibile i bisogni della nostra sanità locale”.

Oltre che dal Direttore della Chirurgia Generale e Bariatrica, anche dalla Direttrice del presidio ospedaliero, Bianca Caruso, è stato espresso un sentito ringraziamento all’ASD Riccione Chapter Harley Davidson, il cui gesto concreto testimonia il continuo e costante impegno dell’associazione a favore della sanità pubblica, contribuendo ad elevare la qualità dell’assistenza e a promuovere il benessere dei pazienti.