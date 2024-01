Caos concessioni, offre 5 euro per altrettanti stabilimenti balneari

Alla scadenza del bando, il 31 dicembre 2023, offre 5 euro per le concessioni di altrettanti stabilimenti balneari. L’idea è venuta a Daniele Bartolucci, giornalista e direttore di “San Marino Fixing”. Allo scoccare della mezzanotte il resto della penisola brindava al nuovo anno, lui almeno sulla carta era il presunto proprietario di 5 stabilimenti balneari a Riccione. Forse la spunterà in cambio di una monetina per ogni angolo di paradiso, 5 euro in tutto. Il costo di una pizza margherita. Pur consapevole che la Giunta riccionese al pari di altre amministrazioni avesse rimandato al 2024 le evidenze pubbliche, ha comunque formalizzato un’offerta per una cinquina da sogno nella Perla, di cui non intende precisare i nomi. La sua richiesta di essere informato sull’eventuale esistenza di altre offerte non ha ricevuto risposta, perciò ipotizza di essere l’unico ad essersi fatto avanti.

Danni al turismo

«Quando ho avanzato l’offerta, ero a conoscenza della scelta della Giunta - precisa - ma sono altrettanto consapevole che tale iniziativa, come confermato dai giudici del Consiglio di Stato nella recente sentenza numero 11200 nonché dalla Commissione europea e dal presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, che questo non può costituire la proroga automatica delle concessioni perché è in contrasto con il diritto eurounitario».

Di fatto sostiene che la sua iniziativa sia andata a colmare un vuoto che sarebbe esploso dall’1 gennaio 2024 «visto che nessuno, salvo gare nel 2023, avrebbe potuto gestire le varie concessioni non avendone più titolo né diritto». Uno scenario che bolla come grave mancanza di servizi ai turisti e danno per tutti i Comuni balneari, inclusa la sua Riccione. O meglio. Non tutta Riccione, dato che per cinque isole felici si è palesato almeno un offerente: lui. «Attendo fiducioso come da richiesta protocollata di essere convocato dal Comune per formalizzare le pratiche successive», tira dritto Bartolucci facendo orecchie da mercante sul significato del suo gesto. «La mia - fa spallucce - non è una provocazione, a alzare il polverone ci hanno già pensato Governo e bagnini. Ho la certezza che le concessioni siano scadute a fine 2023 e l’intenzione era di lanciare un’offerta non un qualsivoglia messaggio». Non resta che attendere la risposta dal municipio che, contattato, preferisce non esprimersi su una vicenda che non risparmierà polemiche.