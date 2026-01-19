Anagrafe di Riccione: oltre 4.600 carte d’identità rilasciate nel 2025

L’ufficio anagrafe del Comune di Riccione ha diffuso i dati relativi all’attività svolta nel 2025, offrendo uno spaccato sul funzionamento dei servizi demografici e sui movimenti della popolazione cittadina.

Nel corso dell’anno sono state emesse 4.649 carte d’identità elettroniche e 60 carte d’identità cartacee, confermando il progressivo processo di digitalizzazione dei documenti e il ruolo centrale dell’anagrafe nella gestione dell’identità personale dei cittadini.

I numeri relativi ai cambi di residenza fotografano una città in movimento. Nel 2025 si sono trasferiti a Riccione 1.184 cittadini provenienti da altri comuni, per un totale di 966 nuove iscrizioni anagrafiche. Di contro, 731 persone hanno lasciato Riccione per stabilirsi altrove.

Questi flussi testimoniano il dinamismo del territorio e la sua capacità di attrarre nuovi residenti, inserendosi in un contesto più ampio di crescente mobilità abitativa.

L’attività dell’ufficio anagrafe va oltre il rilascio dei documenti e la gestione delle residenze, comprendendo una vasta gamma di servizi amministrativi essenziali per i cittadini. Il supporto fornito garantisce efficienza e accessibilità nelle prestazioni erogate.

Il bilancio del 2025 sottolinea l’impegno costante degli uffici comunali nell’assicurare servizi puntuali e vicini alle esigenze della comunità, accompagnando i riccionesi nei principali passaggi della loro vita amministrativa e contribuendo allo sviluppo ordinato della città.