Allarme “horror vacui” per gli albergatori di Riccione: manca la guida politica

La paura del vuoto, in questo caso amministrativo, “l’horror vacui” dettato dalla mancanza di una giunta comunale, “sta salendo” tra gli albergatori riccionesi. Dopo un’estate con il segno meno e un Natale carico di incognite. Come segnala Federalberghi, pesano infatti su tutta la programmazione tanto la mancanza di una guida politica che la commissario Rita Stentella non può garantire, quanto l’incertezza nell’orizzonte temporale per questo limbo. Con l’attesa ogni giorno più spasmodica per la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dall’ex maggioranza contro la sentenza del Tar che che l’ha rispedita a casa. La Perla Verde “merita attenzione da parte di Destinazione Romagna”, argomenta Claudio Montanari dopo avere presentato questa mattina alla stampa i dati dell’annata turistica. “Alla commissaria spieghiamo i passaggi necessari e le nostre esigenze, c’è un confronto costante, ma non è un’esperta di turismo”. Di certo fa rumore che la prima storica volta del Tour de France in Italia, con le prime due tappe che interessano la Romagna, snobbi Riccione. “Cercheremo di ritagliarci degli spazi e poi Cesenatico è importante per il cicloturismo”. Di certo, ribadisce, “sugli eventi serve la capacità della politica che al momento non c’è. Comunque si lavora” e infatti ci sarà un nuova tappa del Giro d’Italia. La Perla Verde, aggiunge il presidente dell’associazione Bruno Bianchini, “mostra quelle crepe strutturali e infrastruruali che si sono viste a partire da prima del 2019”. Per cui “servono interventi strutturali e di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono propri di un’amministrazione nel pieno delle sue facoltà. Questo ci manca e di questo dovremmo parlare con chi si siederà al posto di guida”. Intanto però c’è “preoccupazione per il Natale. È una situazione particolare, ma pretendere pianificazioni in pieno è difficile. La gestione commissariale ha questa caratteristica e non ha neanche essa certezze temporali”. Dunque, conclude Bianchini, “per gli eventi è un grande problema e chi pensa all’apertura natalizia aspetta di sapere cosa ci sarà e cosa potrà proporre. Siamo in una fase di attesa”. Dunque l’incertezza spaventa gli albergatori riccionesi decisamente di più del fenomeno degli affitti brevi. “I bisogni che soddisfano hotel e appartamenti sono “diversi”, tuttavia, segnala Montanari, “vanno messi tutti sullo stesso piano” dal punto di vista dell’imposta di soggiorno, della sicurezza e della tracciabilità. Necessaria dunque una legislazione nazionale in materia.