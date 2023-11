Ai Mondiali di Chessboxing di Riccione salgono sul ring le donne. Prima sconfitta per l’Italia

Nel secondo giorno di incontri ai Mondiali di Scacchipugilato in corso al “Play Hall” di Riccione fino a giovedì 2 novembre, salgono sul ring anche le donne, agguerrite quanto i colleghi maschi, se non di più. Nel primo incontro in programma, l’indiana Waykar Sneha Sanjay, medaglia d’oro in Turchia, rifila alla francese Kenza Megzari un rotondo scaccomatto, risolvendo l’incontro al tavolino. Si chiude invece con un TKO (Ko tecnico), l’incontro dominato dalla russa Amina Akhmadulina contro l’atleta indiana Lakya Khushi. A chiudere gli incontri femminili in tabellone il secondo giorno dei Campionati del Mondo è da segnalare il primo incontro assoluto di chessboxning light femminile vinto dalla russa Aleksandra Noskova, che ha la meglio ai punti (WBP, wins for boxe point) della collega indiana Madhavi Gonbare. Il team Azzurro è costretto ad incassare la prima sconfitta: il diciottenne Alberto Lace, promessa dello scacchipugilato italiano, perde per scaccomatto contro il francese Paul Ducher.