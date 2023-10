Addio alla nonna di Riccione. Caterina Zucchini è morta a 104 anni

Riccione piange Caterina Zucchini, donna di una tempra unica: aveva 104 anni e ha la lasciato la comunità che ha sempre amato. Classe 1919, la sua storia è una testimonianza di amore, dedizione e resilienza che ha attraversato un intero secolo lasciando dietro di sé un’eredità viva e una comunità che ha apprezzato la sua presenza e il suo impegno.

Pilastro di San Lorenzo

Caterina è cresciuta in un’epoca in cui le risorse erano scarse e la vita non era mai facile. Tuttavia, ha dimostrato sin da giovane di avere un cuore generoso e un forte spirito di sacrificio. Non solo ha costruito una meravigliosa famiglia, ma ha esteso il suo affetto a tutti i giovani della chiesa di San Lorenzo e ai suoi vari preti. Caterina ha infatti prestato servizio come perpetua per la parrocchia, dimostrando l’amore e la dedizione di una madre verso la sua comunità religiosa.

«Ha avuto una vita piena: figli, nipoti, pronipoti. Noi siamo tranquilli perché si è spenta serena nella sua casa – affermano gli amati nove nipoti –. Era abbastanza in forma, ma ultimamente era caduta facendosi male e questo l’ha provata molto. Per noi è stata veramente tanto importante. Era sempre positiva e diceva: “Se oggi non va bene, domani andrà meglio”. Sono tanti gli insegnamenti che ci ha dato. Amava i giovani, “se vuoi stare al passo con il mondo devi capire i giovani” diceva. Una donna di altri tempi: propositiva e curiosa».

Caterina ha sempre accolto amici, parenti e conoscenti con un sorriso caloroso. Il suo entusiasmo per le relazioni umane e la capacità di condividere la gioia con gli altri sono stati, senza dubbio, uno degli elisir della sua lunga vita.

Una vita per il prossimo

Uno degli aspetti più sorprendenti è la ricerca costante di crescita e apprendimento. Anche se, come accadeva spesso all’epoca, aveva completato solo la scuola elementare, Caterina ha coltivato la sua mente e ha iniziato a dedicarsi alla scrittura. Ha scritto splendide lettere da donare alle persone a lei care, specialmente ai figli in occasione dei rispettivi compleanni. Le esequie si terranno domani nella chiesa di San Lorenzo alle 10, precederà un momento di preghiera questa sera dalle 20.30 sempre nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.