A Riccione il Capodanno raddoppia: due giorni di festa con Jimmy Sax e i dj che hanno fatto la storia della città

Quest’anno Riccione sorprenderà tutti con due giorni di festa nel cuore della città dedicati alla storia e al mito della Perla verde: il primo passo verso l’inizio di una nuova storia che parte da dove tutto è cominciato. “Il 30 e 31 dicembre il Capodanno di Riccione sarà una festa collettiva, un evento diffuso nello spazio e nel tempo”, ci tiene ad evidenziare il neo insediato assessore al Turismo e agli Eventi Mattia Guidi.

Riccione, la sua anima, i suoi miti, che hanno creato l’immaginario collettivo che tutti amano e conoscono, saranno i protagonisti del Capodanno unico che si accende sabato 30 per esplodere nella notte del 31 dicembre.

Piazzale Ceccarini si trasformerà in uno speciale dance floor

Domenica 31 dicembre dalle ore 22 Riccione si avvolge di suoni, colori, giochi di luci e proiezioni e piazzale Ceccarini si trasformerà in uno speciale dance floor affidato ai dj e agli artisti che hanno contribuito a creare le emozioni, le suggestioni e i ricordi di Riccione. I dj storici che hanno suonato sulle più rinomate consolle della città, dal Dancing Savioli all’Ethos Mama Club, come Massimo Lippoli, Ricky Montanari e Roger, trasformeranno piazzale Ceccarini nel luogo magico di una festa collettiva sotto le stelle. A far capolino sul piazzale, incastonata sul palco, ci sarà la luna luminosa de “La settimana delle Sette Lune” che risplende sulle città della Romagna per le festività natalizie - secondo il format di Visit Romagna - e richiama alla memoria di Riccione le leggendarie due lune alte nel cielo al Dancing Savioli.

La luna di Riccione si trasforma in una mirrorball, un raggio di luna elettrica che squarcia il piazzale Ceccarini e si dilata fino a viale Virgilio e alla Galleria del Palazzo dei Congressi dove la festa si accende con il dj set a cura di Rivoluzione Romantica e le proposte di food&drink.

La gioia di ritrovarsi insieme e il ritmo della musica culminano a mezzanotte con il brindisi degli auguri e il grande spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare.

Sabato 30 lo show di Jimmy Sax

A innescare la festa di San Silvestro, sabato 30 dicembre alle ore 18 salirà sul palco di piazzale Ceccarini Jimmy Sax, il saxofonista francese più famoso del mondo, apprezzato per la sua tecnica impeccabile, la sua grande passione per la musica e la capacità di saper emozionare qualsiasi tipo di pubblico con il suo raffinato sound. Jimmy Sax ha scalato la scena musicale internazionale, affermandosi prima sul web e poi nei club e nelle location più conosciute, fino a diventare uno dei più imitati e riprodotti del momento. L’artista, che torna a Riccione dopo il concerto della scorsa estate, farà echeggiare la musica nel cuore della città per accompagnarla nel vivo della festa di Capodanno.

“Discoteca Romantica”, l’omaggio alla città di Riccione

“Discoteca Romantica” è un evento che racchiude una progettualità artistica originale e una visione condivisa, un omaggio alla città di Riccione, che racchiude in sé uno sguardo aperto e rivolto al futuro con la consapevolezza del proprio straordinario passato.

Il progetto artistico ha trovato anche linguaggi nuovi per narrare l’anima di Riccione che la festa di Capodanno vuole celebrare. Insieme a Rivoluzione Romantica, l’incubatore di idee e progetti dei riccionesi Edoardo Bertuccioli e Alberto Albani, è stata progettata la mini campagna di comunicazione dedicata all’amore per Riccione e destinata ai social. Saranno cartoline virtuali con le fotografie della città e brevi testi che evocano ricordi, suggestioni e sogni che legano a questa città e al suo immaginario “come quando ci siamo incontrati a Riccione”.

Fra gli interpreti del Capodanno di Riccione, il giovane dj riccionese Gabry Seth che scalderà l’atmosfera con il suo sound le serate del 30 e 31 dicembre. Gabry Seth, già protagonista lo scorso anno della festa di Capodanno, è stato finalista del talent internazionale Tour Music Fest 2023-The European Music Contest.

Discoteca Romantica è un progetto-evento unico pensato e realizzato dal Comune di Riccione in collaborazione con PalaRiccione ed è parte del palinsesto “Un raggio di luna. Riccione Natale Capodanno 2023-2024”. Gli eventi sono a ingresso libero. Il progetto grafico è a cura di Studio Luca Sarti.