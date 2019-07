Riccione, vetro al bando per la Bobo Summer cup

Il Comune di Riccione con ordinanza sindacale ha disposto in occasione della “ BOBO SUMMER CUP 2019” in programma nella zona Marano dal 10 al 21 luglio il divieto di vendita per asporto e di detenzione di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri e bottiglie di vetro. Il provvedimento sarà valido sull’area compresa tra il V.le D’Annunzio e il mare e fra i Viali De Amicis e il torrente Marano con i seguenti orari: oltre a venerdì fino alle ore 23,00, sabato 20 luglio dalle ore 09.00 fino alle 23.00 e domenica 21 luglio dalle ore 09.00 fino alle ore 23.00

Sarà vietato a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, di svolgere attività di vendita, somministrazione o cessione per asporto a qualsiasi titolo di bevande in recipienti o contenitori di vetro,

così come di detenere, consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.

Rimane valida per le attività autorizzate su tutto il territorio comunale, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all’interno dei locali, con conseguente cura, da parte dei gestori, di recuperare i vuoti delle bevande somministrate in vetro.