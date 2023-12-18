Riccione, sorpreso con gli alimenti rubati anche nelle mutande

Sorpresi sabato nel supermercato del centro commerciale “Perla Verde” a nascondere prodotti alimentari non di prima necessità in uno zaino schermato, addosso e perfino all’interno degli indumenti intimi.
Un piano escogitato per eludere i sistemi antitaccheggio però fallito grazie all’intervento di un addetto alla vigilanza e costato le manette ad un 38enne rumeno, già noto alle forze dell’ordine, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione.
Trattenuto, come disposto dal pm di turno, presso le camere di sicurezza della caserma a disposizione dell’Autorità giudiziaria, dovrà comparire questa mattina in tribunale per la direttissima. Per lui l’accusa è di furto aggravato in concorso. Denunciato, invece, in stato di libertà il complice.