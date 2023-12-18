Riccione, sorpreso con gli alimenti rubati anche nelle mutande

Un piano escogitato per eludere i sistemi antitaccheggio però fallito grazie all’intervento di un addetto alla vigilanza e costato le manette ad un 38enne rumeno, già noto alle forze dell’ordine, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione.

I due, dopo aver oltrepassato le casse pagando soltanto due lattine di birra, sono stati fermati da un addetto alla vigilanza che, insospettito dal loro atteggiamento, ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Giunti sul posto in pochi minuti, i militari hanno accertato la presenza dei ladri e recuperato l’intera refurtiva, del valore complessivo di oltre 160 euro. La borsa utilizzata per nascondere la merce è risultata rivestita internamente con fogli di alluminio, stratagemma che integra nel furto l’aggravante dell’uso di mezzi fraudolenti.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di appurare che l’arrestato era già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e colpito da un foglio di via obbligatorio dal comune di Gorizia, notificatogli proprio nella giornata di sabato.

Il 38enne, al termine delle formalità di rito, come detto è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione carabinieri di Riccione in attesa della direttissima che si terrà questa mattina in tribunale.