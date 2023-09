Riccione. Scontro in viale Veneto tra auto e T-Max: una ragazzina di 11 anni in gravi condizioni

Una ragazzina di 11 anni è ricoverata al Bufalini di Cesena in seguito a un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Riccione, tra viale Veneto e viale Bergamo. Era in moto con il padre e le sue condizioni sono gravi. Padre e figlia viaggiavano in sella ad uno scooterone T-Max e viaggiavano lungo viale Veneto in direzione mare verso monte, quando all’improvviso si sono scontrati con una vettura, un’Audi condotta da un 46enne, che si stava immettendo sulla carreggiata da viale Bergamo, subito dopo il supermercato Conad. Nell’impatto i due sono volati prima sul cofano dell’auto e poi a terra. Il padre, un 46enne residente a Sesto San Giovanni, e la figlia sono stati trasportati con un codice di massima urgenza in ospedale. Dopo l’immediato intervento dei sanitari del 118, entrambi sono stati caricati su un elicottero per i soccorsi veloci del 118 e portati in Terapia Intensiva, presso l’ospedale Bufalini di Cesena per le cure mediche. Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Locale di Riccione. Al vaglio la dinamica del sinistro compresa la velocità con la quale procedeva lo scooter.