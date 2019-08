Riccione, Samuele Proto vince Deejay on stage. Show dei The Kolors

RICCIONE. E' Samuele Proto, ventiduenne di Firenze, il vincitore dell'edizione 2019 di Deejay on stage.Con la serata di sabato si è concluso il lungo mese di musica, spettacolo e divertimento a firma Radio Deejay ed è stato proclamato il vincitore del contest 2019 dalla giuria di esperti che ieri, per l'occasione, era capitanata dal direttore artistico della radio Linus.

Con il brano Fukushima in galleria Samuele oltre al voto dei giudici ha conquistato un mese di rotazione su Radio Deejay, il premio che spetta al vincitore del talent che accompagna tutte le serate in piazzale Roma. Samuele Proto ha cominciato a cantare all'età di 16 anni, scrive i testi, la musica e gli arrangiamenti di tutti i suoi brani. Ospiti dell'ultima serata di Deejay on Stage The Kolors e Merk & Kremont che, i primi con un medley dei più grandi successi e i secondi con un djset d'autore, hanno fatto ballare la piazza fino a tarda sera.