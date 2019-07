Riccione, sabato la Veleggiata della saraghina

La Veleggiata della Saraghina organizzata dal Circolo Velico Città di Riccione in collaborazione con Riccione Terme e l’associazione di promozione sociale IO CENTRO è giunta alla sua sesta edizione.

Sabato 03 agosto dalle ore 11.00 e sino alle 14.00 circa il mare antistante il litorale di Riccione compreso fra le spiagge 24 e 151 si riempirà di vele colorate riunite in una manifestazione organizzata all’insegna della solidarietà, del rispetto per il mare e dei più alti valori umani e sportivi. Il via sarà dato dalla sindaca di Riccione Renata Tosi a bordo della storica “Marzia” messa a disposizione dagli amici “Marziani”.

Sarà Valter Facondini che tolte le vesti di Ufficiale di Regata FIV, scandirà i tempi della manifestazione. La capitaneria di Porto sarà presente per condividere questa festa del mare garantendo la sicurezza di tutti i partecipanti. Si sfideranno velisti di tutte le età dai 6 ai 99 anni, abili regatanti di caratura nazionale ed internazionale e diversamente abili appassionati dell’associazione IO CENTRO di Misano Adriatico.

Aderiscono all’evento i circoli velici di Riccione, Cattolica, Rimini, Cesenatico e le amministrazioni locali di Riccione e Misano.

Dopo la premiazione la festa continuerà a terra con una cena a base di pesce il cui ricavato netto contribuirà a supportare il progetto INSIEME A PESCA DI EMOZIONI dell’associazione IO CENTRO di Misano Adriatico.