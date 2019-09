Riccione, rapina il custode del parcheggio e lo rinchiude in bagno

RICCIONE. Rapina nella notte al parcheggio sotterraneo di via XIX Ottobre. L'episodio è avvenuto tra mezzanotte e mezza e l'una. Un uomo, con un passamontagna si è diretto verso il custode e lo ha minacciato puntandogli contro un taglierino e chiudendolo poi nel bagno. A quel punto ha ripulito la cassa arraffando circa 3.000 ero in contanti. Poi è fuggito a piedi. Il custode è rimasto chiuso nella toilette fino a questa mattina quando un collega è arrivato per dargli il cambio e lo ha così liberato.

Subito è scattato l'allarme ai carabinieri che lo hanno sentito facendosi poi consegnare il filmato della videocamera di sorveglianza che potrebbe fornire particolari utili a rintracciare il rapinatore.