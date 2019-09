Riccione nel film Lucky Red, si cercano comparse tra i 18 e i 50 anni

Per un importante film prodotto dalla Lucky Red che si girerà a Riccione da metà settembre a metà ottobre si stanno cercando uomini e donne tra i 18 e i 50 anni disponibili per fare le comparse. «Il lavoro è regolarmente retribuito», spiegano i responsabili dei casting, per partecipare occorre inviare all’indirizzo email ssdr.casting@gmail.com 2 foto recenti di un primo piano e una figura intera (chiare, semplici, senza cappelli, senza occhiali da sole), nome e cognome, indirizzo, codice fiscale, altezza e numero telefono. «E’ un’ottima occasione per vivere da vicino la realizzazione del film e sentirsi protagonisti per un giorno». A Riccione sarà girata una delle scene principali del film, un concerto che avrà come protagonista uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano e come palcoscenico la grande arena sul mare di piazzale Roma.

