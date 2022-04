Riccione, “mia moglie cadde in quel marciapiede. Dopo 8 anni è tutto come prima”

«Nel 2014 mia moglie è caduta su un marciapiede sconnesso. Da allora niente è stato fatto per aggiustarlo». A dichiararlo un residente della zona di Fontanelle, in cui è avvenuto l’incidente, che aggiunge: «Sono anni che combatto questa battaglia. Non a caso la zona, dove è inciampata mia moglie, qui a Riccione viene definita il Bronx». E punta l’indice: «Siamo dimenticati dalle istituzioni a tal punto che durante l’estate siamo noi cittadini ad effettuare le ronde contro i furti».

La vicenda



L’episodio risale alla tarda mattinata del 5 ottobre del 2014, quando la donna, all’epoca 42enne, cade per un’irregolarità della pavimentazione del marciapiede, mentre camminava lungo viale Sicilia. Una caduta che le ha procurato una «contusione al ginocchio sinistro oltre ad un trauma facciale con contusione della piramide nasale, ma anche la contusione del labbro superiore con duplice ferita, nonché escoriazioni al mento». Superato lo choc iniziale ed ancora dolorante, in un primo momento ha cercato di arrestare l’emorragia nasale e poi si è recata al pronto soccorso, dove i sanitari, una volta eseguiti gli accertamenti del caso e le lastre, rilevano «la frattura composta e un poco angolata delle ossa nasali e una duplice ferita del labbro superiore, oltre a contusioni in varie parti del corpo». Nell’immediato intervengono «con diversi punti di sutura al labbro» e visto il trauma facciale consigliano poi alla paziente «due giorni di osservazione», invitandola a tornare subito all’apparire di sintomi, come ad esempio la tendenza ad addormentarsi durante il giorno. Il totale fa 20 giorni di prognosi, in assenza di complicazioni. Prima di dimetterla le applicano infine uno splint nasale da rimuovere dopo dieci giorni.

Nessun risarcimento



Seppur scongiurata l’ipotesi peggiore, ossia l’aver riportato ulteriori danni fisici, per la donna al danno si aggiunge la beffa, visto che il 12 giugno del 2015 lo studio legale incaricato, per conto della società che garantisce la polizza colpita dal sinistro, le comunica tout court che «è impossibile dar corso a qualsivoglia risarcimento». Mostrando varie fotografie, il marito confronta quindi la pavimentazione della zona Fontanelle all’epoca dell’incidente con scatti più recenti, stigmatizzando che «nulla è stato fatto per mettere in sicurezza il marciapiede, le cui condizioni sono anzi peggiorate».