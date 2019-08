Riccione, Lions Morciano–Valconca dona mille euro alla Caritas

RICCIONE. Mille euro in buoni pasto donati per la Caritas parrocchiale. Il Lions Club di Morciano–Valconca ha donato alla Caritas parrocchiale dei Santissimi Angeli Custodi di Riccione buoni per un valore di 1.000 euro per generi alimentari. I buoni sono venti e hanno un valore di 50 euro l'uno e sono spendibili presso il Re Mercato dei fratelli Del Magno di Morciano di Romagna. I buoni sono stati consegnati dal presidente del Lions Rodolfo Gusella a don Giorgio Dell'Ospedale.

