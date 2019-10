Riccione. Al via i lavori sul ponte di via Castrocaro

RICCIONE. E' partito questa mattina il cantieramento del ponte in via Castrocaro per procedere ai previsti interventi di manutenzione e di risanamento di alcuni punti dei muri di contenimento. Il ponte lato nord sul Rio Melo sarà soggetto, per un importo complessivo di circa 49.000 euro, a sistemazione e messa in sicurezza della struttura. L’avvio dei lavori consentirà di intervenire inoltre alla messa in regime delle acque superficiali e sulla manutenzione della strada e dei marciapiedi limitrofi. In base alla ricognizione effettuata sulle infrastrutture presenti nel territorio comunale sono in programma interventi analoghi sul ponte della Statale 16 all’altezza del Rio Marano e sul ponte adiacente alla chiesa del quartiere Fontanelle.

