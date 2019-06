Riccione, la sindaca Tosi incontra Enrico Vanzina

Missione romana ieri per la sindaca Renata Tosi insieme all’assessore al turismo Stefano Caldari. La prima cittadina si è recata nella capitale per incontrare il noto regista Enrico Vanzina. Appuntamento a pranzo ma sul motivo del “faccia a faccia” per ora resta il riserbo. «Coming soon, lo saprete presto» scrive Caldari.

Ma è ipotizzabile un evento cinematografico legato al ricordo del fratello Carlo Vanzina, anch’egli regista e produttore, morto esattamente l’8 luglio di un anno fa.