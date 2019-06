Francesco Moser è stato il protagonista dell'ultimo appuntamento, questa mattina, con il Giro con il Campione. Dopo Jury Chechi, Linus e Davide Cassani, i moltissimi ciclisti che in quest giorni si sono dati appuntamento per pedalare tra mare e collina in compagnia degli ospiti speciali di Ride Riccione Week hanno corso insieme a un vero e proprio mito del ciclismo internazionale.