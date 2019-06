Riccione, giornalisti e blogger in bici con l'Apt

Inizia domani il nono e penultimo appuntamento stagionale con i Press Trip a tema bike organizzati da Apt Servizi Emilia Romagna in collaborazione con il Consorzio Terrabici nell’ambito delle azioni di marketing e comunicazione del cicloturismo sui mercati esteri. Arrivano a Riccione quattro ospiti selezionati nel mondo cycling per partecipare alle ultime tre e intense giornate della Ride Riccione Cycling Week 2019. Da San Paolo del Brasile la famosa bike influencer e giornalista Erika Sallum inviata per i magazine Outside Brasil (30.000 copie diffuse per oltre 50.000 lettori), e Bicycling Brasil (23.000 copie e 40.000 lettori), due noti periodici che sono tradotti anche in inglese per la versione diffusa negli Stati Uniti. Ma non solo: la Sallum è anche redattrice del quotidiano Folha di San Paolo uno dei quotidiani più popolari e diffusi in tutto il Brasile per un articolo sulla destinazione bike Emilia Romagna e i servizi del consorzio Terrabici.

Da Londra sbarcherà per la seconda volta in Emilia Romagna (lo scorso marzo fu presente alla Granfondo del Po di Ferrara) la blogger Keira Mc Vitty, YouTuber ed Instagramer inglese del settore cycling, conta oltre 70.000 follower sul suo canale www.instagram.com/ginger_biskwit dove racconta in modo dinamico e frizzante le sue avventure e gare nel mondo in sella alla propria bici. Dall’Italia due freelance di settore, la giornalista Samantha Primati e il compagno fotografo Riccardo Del Conte che insieme realizzeranno alcuni servizi per il periodico Gentlemen, Class e Deporvillage oltre al blog DotOut.it e Classlife.it. Domani, alle 18.30 la presentazione del progetto Emilia Romagna Cycling e Terrabici a cura del project manager di Apt Servizi presso un bike hotel di Riccione. Sabato, accompagnati dalla guida ciclistica di Terrabici Alessandro Malaguti (ex ciclista professionista di Forlì), i quattro ospiti pedaleranno in un bike tour in direzione San Marino sul percorso della recente tappa del Giro Italia con tappa finale per un lunch con degustazioni enogastronomiche nella Valmarecchia.

Domenica 16 giugno la partecipazione alla Granfondo di Riccione 2019 che quest’anno rientra per la prima volta nel programma della Ride Riccione Week con tre percorsi previsti, il gourmet di 35km, il medio di 105 e il lungo di 140km con gran premio della montagna sul celebre Cippo di Carpegna dove regna al stele di Marco Pantani a 1500 metri di quota. Prossimo e ultimo appuntamento con i Press Trip di Apt Servizi Emilia Romagna e Terrabici, la Granfondo Marco Pantani in programma domenica 22 settembre a Cesenatico.