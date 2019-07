Riccione, il Programma di Radio Deejay: da Ghemon a Calcutta e Irama

RICCIONE. Ecco svelato l’attesissimo programma di Deejay On Stage 2019! A partire dal 3 agosto Riccione diventa la capitale della musica live con un intero mese di eventi e divertimento che porterà sul grande palco di piazzale Roma gli interpreti delle hit italiane e internazionali, 13 serate ricchissime di ospiti tutte rigorosamente a ingresso libero.

Achille Lauro

Anche questa edizione raccoglie in un programma ricchissimo i nomi dei protagonisti del panorama musicale contemporaneo, dall’indie al pop, dal rap al reggaeton e all’elettronica, un mix di proposte, colori, generi in grado di catalizzare e tenere insieme le tante e differenti richieste di un pubblico sempre più vasto e eterogeneo.

Annalisa

A partire da sabato 3 agosto si alterneranno sul grande palco affacciato sul mare i grandi special guest e le nuove promesse selezionate attraverso il contest DEEJAY on Stage, sempre più un punto di riferimento per giovani band e cantautori. Un vero e proprio festival a cielo aperto, unico in Italia, condotto dai grandi e amatissimi protagonisti della radio, Rudy Zerbi, Andrea & Michele in compagnia del magico trio di Pinocchio - La Pina Diego e La Vale – e di Chicco Giuliani, che daranno vita a un format ormai collaudato in grado di far interagire sullo stesso palco da sogno le giovani promesse della musica con gli artisti più affermati e amati dal pubblico. Anche per il contest, sempre più all’insegna della qualità, quest’anno ci saranno delle novità: sarà inferiore il numero di interpreti selezionati che arriveranno ad esibirsi ma potranno farlo più volte, sia con il loro inedito che con una cover.

Ghemon

Il cast musicale selezionato da Linus e dai suoi collaboratori porterà ad esibirsi sul palco più di 30 ospiti, artisti scelti pensando ad un pubblico giovane, ma non solo, perché le proposte si rivolgono a target anche diversi per gusti e fasce di età.

DEEJAY On Stage 2019 apre sabato 3 agosto con Irama, artista che ha consolidato l’anno di successi grazie alla sua partecipazione a Sanremo, in gara con La ragazza con il cuore di latta; si prosegue lunedì 5 con l’amatissima Annalisa, il cui singolo estivo Avocado toast anticipa l’uscita del nuovo album di inediti, e il rapper italiano Mr Rain, tra i più talentuosi artisti di questo genere musicale che è riuscito a farsi strada nel panorama italiano.

Levante

Martedì 6 agosto la scaletta prevede un attesissimo ritorno sul palco di Riccione, Calcutta, ad un anno di distanza dall’uscita di Evergreen - l'album che lo ha consacrato come il capofila della nuova scena cantautorale italiana, protagonista di una vera e propria ovazione tributata dal pubblico dell’edizione dello scorso anno. Insieme a lui il rap di Franco 126. e Clavdio, il cantautore romano divenuto in poco tempo di culto fino a scalare vertiginosamente le classifiche con il suo brano d’esordio Cuore, entrando nel circuito mainstream con milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali.

Venerdì 9 agosto sarà la volta di uno dei rapper più seguiti del Paese, Emis Killa, insieme a Quentin 40, uno degli artisti più originali della trap italiana, Chadia Rodriguez, tra le poche donne rapper italiane e un altro rapper, il milanese Ernia, il cui ultimo album è già Disco d’oro.

Quella di sabato 10 agosto sarà una serata all’insegna della musica d’autore con Tiromancino, la band guidata da Federico Zampaglione, e Diodato, il raffinato artista di cui è appena uscito il nuovo brano dal titolo Non ti amo più.



Lunedì 12 agosto evento speciale con Amici….di Rudy Zerbi, Alberto Urso (vincitore dell’edizione 2019 del programma condotto da Maria De Filippi) e Tish.

Siamo arrivati al lungo e ricchissimo Ferragosto, con due serate, quelle del 14 e 15 davvero uniche. Nella prima, mercoledì 14, sale sul palco di Riccione Achille Lauro, la rivelazione dell’anno, che ha stregato il pubblico di Sanremo con la sua Rolls Royce, divenuta immediatamente una super hit, insieme a lui Joey, la talentuosa protagonista dell’ultima edizione di XFactor. La serata si chiude con un dancefloor a cielo aperto grazie al dj-set tutto da ballare di Chicco Giuliani e Alex Farolfi.

Il giorno dopo, il 15 agosto, è la volta di Ghemon, tra i più apprezzati artisti hip hop italiani – il suo Rose viola è stato indubbiamente tra i brani più originali dell’ultimo Sanremo - Tormento, che dopo il successo ottenuto con Acqua su Marte feat. J-Ax scelto da SkySport come sigla dei Mondiali di Calcio Femminili, è uscito con il nuovo singolo 2 gocce di Vodka, con la produzione di SDJM, e Madame, una delle giovani artiste femminili più interessanti della scena rap italiana.

Per la data del 18 agosto è in programma un ospite a sorpresa mentre il 19 agosto il palcoscenico sarà di Elodie, un’artista seguitissima dai fan, tra le più eclettiche e interessanti del momento, e della esplosiva Elettra Lamborghini, uno dei personaggi più amati dalle giovani, un vero fenomeno sui social che presidia con disinvoltura anche il terreno della musica.

Rush finale con le serate del 22, 23 e 24 agosto. Giovedì 22 agosto tornano sul palco di Radio DEEJAY gli Ex-Otago, la band genovese guidata da Maurizio Carucci, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con Solo una canzone ora in giro per l’Italia con il tour La notte chiama, che prende il titolo dal nuovo singolo, e Joan Thiele, la cantautrice di origini metà italiane e metà svizzero-colombiane interprete del nuovo azzeccatissimo e originale brano Le vacanze.

Venerdì 23 agosto è la volta di un trio straordinario composto per l’occasione dal giovane cantautore di culto Gazzelle, che sta registrando un sold out dietro l’altro, Levante, cantautrice del nuovo pop italiano e icona di stile, che, dopo 3 album di successo per pubblico e critica e due libri bestseller, è tornata con il nuovo singolo Andrà tutto bene, e Coma Cose, il duo musicale più fresco del momento dalla travolgente popolarità che ha avuto origine su YouTube.

Gran finale sabato 24 agosto con la serata in cui verrà proclamato il vincitore di DEEJAY On Stage 2019 e avrà come special guest l’amatissima band dei The Kolors e il duo di dj di fama mondiale Merk & Kremont.

La colonna sonora diffusa in tutte le vie della città sarà ovviamente la musica e le voci di Radio DEEJAY, la radio da Riccione si accenderà già dal 15 luglio con le dirette da Aquafan e dal Summer Studio in Piazzale Roma a partire dal 3 agosto e proseguirà fino al 31 agosto e si alterneranno in un palinsesto ricchissimo di trasmissioni uniche, La Pina, Diego & La Vale, Rudy Zerbi, Andrea & Michele e Chicco Giuliani.