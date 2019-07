Riccione, Bobo Vieri raccoglie 21mila euro

Non solo sport e divertimento: durante la cena di beneficenza della Bobo summer Cup al Samsara ieri sera sono stati raccolti oltre 21mila euro in favore della Heal onlus. La cifra servirà per acquistare un simulatore neurochirurgico per l’ospedale Bambin Gesù di Roma. La gara di footvolley domani vedrà lo svolgimento dell’ultima giornata della tappa riccionese. Nell’arena allestita nella spiaggia libera di fronte al Samsara si affronteranno i calciatori amici di Christian Vieri. Ci sarà il campione del mondo, Gianluca Zambrotta, insieme a Daniele Adani, Alvaro Recoba, Luigi Di Biagio, Vincent Candela, Nicola Ventola e Davide Bombardini. Insieme ai calciatori il cantante Irama.

L’ingresso di 5 euro sarà devoluto in beneficenza.