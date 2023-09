Riccione, al parco di San Lorenzo un “fitness park”

Il Comune di Riccione, attraverso il settore polizia locale ha curato un accordo di programma con la Regione Emilia Romagna per la realizzazione di un progetto di rigenerazione e sicurezza urbana denominato “laboratorio San Lorenzo” per soddisfare l’emergente bisogno di sicurezza in quell’area. Da sempre lo sport è lo strumento positivo di coinvolgimento e crescita in maniera sana per i giovani e in particolare le attività sportive all’aria aperta riescono a generare un utilizzo positivo degli spazi urbani , per cui si è scelto di realizzare un’area fitness attrezzata, che potesse soddisfare le esigenze di quella fascia di giovani.

L’amministrazione comunale, partendo dall’esperienza presente presso il parco della Resistenza, ha pensato di realizzare uno spazio analogo anche nel quartiere San Lorenzo, interessato da fenomeni di aggregazione giovanile. E’ stata installata una piattaforma di oltre 75 metri quadrati, dotata delle migliori attrezzature sportive per l’allenamento e per sviluppare le attività prima fra tutti il parkour.

Nello specifico si tratta di una composizione Fitness Park formata da:

Sbarra trazioni combinata

Sbarra trazioni dritta

Panca per addominali e lombari

Sbarra flessioni multifunzionale

Barre Affondi

3 Step

Il settore della polizia locale ha affidato a GEAT la predisposizione dell’opera.

Il contributo erogato dalla Regione E.R. copre all’80% il costo complessivo del progetto, pari a 130mila euro sviluppato su diverse linee di intervento, tra cui l’area attrezzata che ha un valore di 45 mila euro.