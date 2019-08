Riccione, a settembre i lavori alla scuola elementare Fontanelle

Partiranno a settembre i lavori di ampliamento della scuola elementare “Fontanelle” di via Capri con la costruzione di una nuova ala nel plesso scolastico. 10 nuove aule per un totale di 25, nuove mensa e biblioteca per la scuola così riqualificata che avrà anche una forte connotazione per l’accoglienza e la predisposizione di servizi a favore degli alunni portatori di disabilità. Lo ha annunciato l'assessora ai lavori pubblici Lea Ermeti.

“ Oltre agli investimenti previsti dai privati per riqualificare punti nevralgici della città - dichiara l’assessora Ermeti - diamo sostanza e concretizziamo i progetti pubblici a partire dall’edilizia scolastica per la quale con l’avvio del nuovo anno scolastico metteremo mano all’ampliamento della scuola di via Capri. I lavori previsti consentiranno il regolare svolgimento delle lezioni nell’attuale corpo della scuola in quanto si tratta di corpo separato e adiacente che non verrà investito dai lavori. Rinnovare e riqualificare il patrimonio scolastico costituisce uno dei punti qualificanti della nostra azione per dare qualità, sicurezza e servizi alla comunità, in primis a bambini e studenti.

Abbiamo scelto di agire per il miglioramento delle condizioni di accessibilità, dei requisiti sismici ed energetici e delle strutture e lo faremo con progetti belli e compatibili, sia sotto l’aspetto economico che estetico.”