Riccione, a "Le conchiglie garden il più grande hotel della Riviera"

RICCIONE. Tra i 18 e i 20 milioni di euro di lavori di edilizia. Nove piani per circa trenta metri di altezza. Tre mesi per allestire il cantiere e fare partire i lavori entro l'estate del 2020 (se il consiglio comunale darà il via libera). Sono i numeri del recupero dell'ex hotel Le Conchiglie, nella zona del Marano di Riccione, poche decine di metri prima del confine con Rimini.

La parte dell'intervento più consistente riguarda l'hotel (13.500 metri quadrati): sarà migliorato sismicamente e ammodernato, mentre la dependance verrà totalmente demolita e ricostruita. Sono previste 198 camere (erano 136) per 582 posti letto. I progettisti, che questa mattina hanno presentato il progetto con il Comune di Riccione, lo descrivono come "il più grande hotel della riviera". Gli spazi congressuali verranno eliminati lasciando il posto a una spa da 750 metri quadrati e un water park da 1.260.

E' poi previsto un edificio residenziale da 3.157 metri quadrati. Nella spiaggia privata dell'Le conchiglie garden" sarà realizzata una piazza centrale polivalente per organizzare eventi aperti anche al pubblico esterno all'hotel.