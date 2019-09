Renzi all’Onu: «San Marino vuole garantire un futuro al pianeta»

SAN MARINO. «San Marino è convinto che la sostenibilità sia il grande tema da affrontare a livello globale per garantire il futuro del pianeta e dunque delle giovani e future generazioni». Il giorno dopo il terzo sciopero globale per il clima, il segretario di Stato agli Affari Esteri della Repubblica di San Marino Nicola Renzi è intervenuto all’assemblea generale delle Nazioni unite in corso a New York. Seguendo l’agenda dei lavori dell’assise multilaterale, Renzi si è soffermato sul processo di riforme in corso all'interno del sistema delle Nazioni Unite e ha posto l’accento su temi di politica internazionale particolarmente seguiti in Repubblica e per i quali svolge un’azione in stretta cooperazione con gli Stati. L'esponente politico ha quindi affrontato l’impatto in Repubblica degli Obiettivi dell’Agenda 2030, soffermandosi sulla preoccupazione e la necessaria azione in materia di sostenibilità ambientale.

