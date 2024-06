Un’ombra di una figura femminile esile, con i capelli lunghi e spettinati, in sottoveste, si aggira dietro le tapparelle semi abbassate. E poi strazianti urla, suoni spettrali, vetri infranti, fasci di luci che appaiono e scompaiono. Situazioni da spaventare a morte chi si è trovato a passare a Riolo Terme in via Firenze davanti all’ex hotel Lea: ma niente paura, era solo un film horror.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola