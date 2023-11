Vigili del Fuoco, seminario formativo a Ravenna

Lunedì si è svolto un seminario sui rischi legati alle nuove tecnologie di autotrazione, con particolare riferimento all’ibrido, elettrico e gas (sia compresso che liquefatto), organizzato dal Comando dei Vigili del fuoco di Ravenna e che ha coinvolto tutti gli enti che possono operare in scenari incidentali. Il seminario, che si è tenuto presso la sala convegni “Nullo Baldini”, ha avuto come obbiettivo quello di migliorare la sinergia e sensibilizzare tutti i partecipanti sul concetto di macrosquadra, anche in vista del nuovo numero unico di soccorso NUE112.