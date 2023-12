Vigili del Fuoco emiliano-romagnoli impegnati in un corso di base per operatori Cfbt VIDEO

Dall’11 al 15 dicembre si è svolto il primo corso di base per operatori CFBT presso il Polo Didattico Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna di Bologna per 12 discenti provenienti da tutta Italia. L’acronimo CFBT deriva dalle iniziali dell’acronimo inglese di questo tipo di corsi (Compartment Fire Behaviour Training), che significa addestramento agli incendi in ambienti confinati, come quello di un appartamento. La Direzione Centrale per la Formazione ha valutato positivamente e finanziato il progetto proposto dalla Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna consistente nella realizzazione di due simulatori all’interno di due containers ISO 20 con altrettanti combustori ISO 10 a piano rialzato. I simulatori consentono di osservare tutta la fase di crescita della combustione e riprodurre i fenomeni termici estremi come il flash-over. L’impianto è stato interamente realizzato da Personale Vigile del Fuoco dei Comandi VVF di Bologna e Ravenna in possesso di competenze specifiche, sotto la supervisione ed il coordinamento di un gruppo di lavoro.

Il corso, tenuto da 6 formatori esperti provenienti dai Comandi VVF di Torino, Bergamo, La Spezia, Alessandria, Trapani e Rimini, è stato organizzato dalla Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna, sotto il coordinamento della Direzione Centrale per la Formazione.

I 12 discenti al termine del corso sono stati in grado di utilizzare con maestria le lance a getto a cavo, effettuare il passaggio della porta in sicurezza e gestire il fuoco “3D” all’interno del simulatore, ossia raffreddare i pericolosi fumi caldi infiammabili particolarmente instabili e suscettibili alle variazioni di comburente negli ambienti con scarsa disponibilità di aria.

Durante l’attività di formazione il personale si è alternato nei ruoli per ridurre l’esposizione al forte calore e per poter apprezzare la visione dei fenomeni. E’ stato inoltre previsto l’utilizzo di un mini-simulatore in legno denominato firebox, per mezzo del quale sono stati riprodotti i fenomeni in scala ridotta da mostrare ai discenti.

L’Area di Formazione CFBT è stata realizzata su una platea di cemento armato di circa 200 mq di superficie, ottenuta dalla riqualificazione di un’area all’interno del sedime della Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna, a cui è stata abbinata un’Area Logistica di circa 100 mq adibita a spogliatoi, docce e bagni per formatori e discenti, con percorso sporco/pulito separati per evitare contaminazione al personale dopo le attività di formazione.