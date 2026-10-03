Usano i giochi del parco riservati ai bambini, due denuncitati

Troppo grandi per scivoli e altalene. Per questo sono stati multati. Una stangata da 150 euro di sanzione amministrativa a testa. E’ quanto accaduto venerdì a due persone, sorprese dalla Polizia Locale nei Giardini Speyer di Ravenna. Gli agenti hanno contestato la violazione del Regolamento del Verde pubblico, che prevee il limite massimo dei 12 anni per utilizzare le strutture riservate ai bambini. L’intervento rientra nelle attività di controllo della Polizia Locale per garantire il rispetto delle regole e la corretta fruizione degli spazi verdi e delle aree pubbliche della città.

Altro intervento della polizia locale ha riguardato un autotrasportatore. Questa volta a Fosso Ghiaia, venerdì pomeriggio, l’ufficio Strumentazione tecnica e Controllo al trasporto pesante ha fermato un autocarro che viaggiava lungo la Statale 16 in direzione Ravenna, all’altezza della località Fosso Ghiaia. Dall’analisi della scheda del cronotachigrafo digitale, gli agenti hanno accertato che il conducente - un cittadino italiano di 48 anni - aveva effettuato per due volte un riposo settimanale incompleto, violando i tempi di guida e di riposo prescritti per la sicurezza degli utenti della strada. Al camionista sono state applicate le relative sanzioni ai sensi della normativa di riferimento: pagamento immediato di 707,46 euro e decurtazione di 6 punti dalla patente.